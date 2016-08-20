Відеоблог Rio2016: український дует каноїстів завоював бронзову медаль
21:43, 20 серпня 2016Ріо-2016
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Спецкореспондент УНІАН на Олімпіаді-2016 продовжує розповідати у своєму відеоблозі про побачене на головній спортивній події року.
Сьогодні українські каноїсти принести країні бронзу / УНІАН
Сьогодні Кирило побував на гребному каналі у Ріо-де-Жанейро та розповів про успіхи українців на змаганнях 20 серпня.
Зокрема, у суботу український дует каноїстів Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали бронзову медаль на дистанції 1000 метрів.
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Українці поступилися спортсменам з Німеччини та Бразилії.
Крім того, Кирило розповів про наших байдарочниць, яким до бронзи не вистачило всього трохи.
Нагадаємо, Олімпійські ігри-2016 триватимуть до 21 серпня.
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