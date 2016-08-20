Відеоблог Rio2016: український дует каноїстів завоював бронзову медаль

Сьогодні Кирило побував на гребному каналі у Ріо-де-Жанейро та розповів про успіхи українців на змаганнях 20 серпня.

Зокрема, у суботу український дует каноїстів Дмитро Янчук та Тарас Міщук завоювали бронзову медаль на дистанції 1000 метрів.

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Українці поступилися спортсменам з Німеччини та Бразилії.

Крім того, Кирило розповів про наших байдарочниць, яким до бронзи не вистачило всього трохи.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2016 триватимуть до 21 серпня.