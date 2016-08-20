Ріо-2016. Збірна України з художньої гімнастики вийшла до фіналу з восьмого місця

Збірна України з художньої гімнастики вийшла до фіналу командної першості на Олімпіаді-2016.

До складу української команди входять Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим та Анастасія Возняк.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяУ кваліфікації українки посіли останнє прохідне восьме місце. За результатами виступів з п'ятьма стрічками, а також з трьома булавами і двома обручами, вони набрали 33,816 бали.

Переможницями кваліфікації стали іспанські гімнастки. Друге місце посіли росіянки, третє - білоруски.

Фінал змагань відбудеться завтра, 21 серпня, о 17:00.