Ріо-2016. Біломоїна посіла дев'яте місце в маунтінбайку
20:33, 20 серпня 2016Ріо-2016
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Українка поліпшила свій результат у порівнянні з Іграми-2012, але до завоювання медалі цього не вистачило.
Біломоїна завершила гонку на дев'ятому місці / sport.segodnya.ua
Українка Яна Біломоїна завершила на дев'ятому місці олімпійські змагання з маунтінбайку (крос-кантрі) - виді велоспорту на гірському велосипеді.
23-річна лучанка подолала дистанцію у 29,7 км за 1:33:28. Від шведки Дженні Ріссведс, яка стала олімпійською чемпіонкою у цій гонці, Біломоїна відстала трохи більше, ніж на три хвилини.
Ще одна представниця України в маунтінбайку Ірина Попова закінчила гонку 22-й з часом 1:41:29.
Зазначимо, що на Олімпіаді-2012 Біломоїна також виступала в змаганнях з маунтінбайку і посіла там 13-е місце.
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