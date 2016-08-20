Ріо-2016. Біломоїна посіла дев'яте місце в маунтінбайку

Українка Яна Біломоїна завершила на дев'ятому місці олімпійські змагання з маунтінбайку (крос-кантрі) - виді велоспорту на гірському велосипеді.

23-річна лучанка подолала дистанцію у 29,7 км за 1:33:28. Від шведки Дженні Ріссведс, яка стала олімпійською чемпіонкою у цій гонці, Біломоїна відстала трохи більше, ніж на три хвилини.

Ще одна представниця України в маунтінбайку Ірина Попова закінчила гонку 22-й з часом 1:41:29.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2012 Біломоїна також виступала в змаганнях з маунтінбайку і посіла там 13-е місце.