Ріо-2016. Українка Єлістратова стала 38-ю у тріатлонній гонці

Українка Юлія Єлістратова завершила олімпійську гонку в тріатлоні, де спортсмени змагаються в плаванні (1,5 км), велоспорті (43 км) і біг (10 км).

28-річна спортсменка з Житомира зайняла 38-е місце з 48 учасників, які дійшли до фінішу. Всю гонку вона провела у п'ятому десятку учасників, і лише на останньому біговому етапі вийшла в Топ-40.

Єлістратова раніше вже брала участь в Олімпіаді. На Іграх-2012 в Лондоні вона припинила участь у змаганні після того, як під час велогонки відстала від лідера на коло.