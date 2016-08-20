Ріо-2016. Засєєв не зміг пройти у чвертьфінал турніру з вільної боротьби

17:22, 20 серпня 2016
Ріо-2016
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27-річний українець програв у своєму другому поєдинку на змаганнях.

Reuters

Українець Ален Засєєв в сутичці 1/8 фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 130 кг програв грузину Гено Петріашвілі.

Поєдинок закінчився з рахунком 11:6.

Як повідомляв УНІАН, раніше Засєєв несподівано переміг триразового чемпіона світу росіянина Біляла Махова.

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