Ріо-2016. Засєєв не зміг пройти у чвертьфінал турніру з вільної боротьби

27-річний українець програв у своєму другому поєдинку на змаганнях.

Українець Ален Засєєв в сутичці 1/8 фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 130 кг програв грузину Гено Петріашвілі. Поєдинок закінчився з рахунком 11:6. Як повідомляв УНІАН, раніше Засєєв несподівано переміг триразового чемпіона світу росіянина Біляла Махова.

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