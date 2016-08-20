Ріо-2016. Українській четвірці байдарочниць не вистачило третини секунди до бронзи Олімпіади

Українська четвірка байдарочниць посіла четверте місце у Фіналі А олімпійських змагань з веслування.

Команда, до якої входять Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова та Інна Грищун, подолала 500 метрів дистанції за 1:37.214. Білоруські байдарочниці, які взяли бронзу, обійшли українок на 0.306 секунди.

Золото у цій дисципліні завоювали веслувальниці з Угорщини (1:34.482), срібло - спортсменки з Німеччини (1:35.383).

Нагадаємо, у півфіналі українки показали третій час серед всіх учасниць (1:35.512). У кваліфікації змагань, яка пройшла перед півфіналами, українки показали кращий результат (1:31.727), але також стали третіми.

Як повідомляв УНІАН, раніше дует українських каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук став бронзовим призером Олімпіади.