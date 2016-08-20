Міщук та Янчук виграли для України бронзу Олімпіади-2016 у веслуванні на каное

Український дует каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук став бронзовим призером Олімпіади-2016 у веслуванні.

У Фіналі А український екіпаж подолав дистанцію 1000 метрів за 3:45.949 хвилини. Примітно, що по закінченню 500 метрів Міщук та Янчук йшли п'ятими, але у другій половині гонки змогли наздогнати суперників та увійти до чільної трійки.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяЗолото у цій дисципліні виграв дует з Німеччини Себастьян Брендель і Ян Вандрей, їх час 3:43.912. Срібло завоювали каноїсти з Бразилії.

Як повідомляв УНІАН, у півфіналі Міщук та Янчук показали найкращий час серед всіх учасників - 3:38.384 хвилини. Перед цим, у кваліфікації, вони зайняли четверте місце з часом 3:35.284.

Зазначимо, що Тарас Міщук представляє Дубно (Рівненська область), а Дмитро Янчук - Горишни Плавні (Полтавська область).