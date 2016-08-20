Україна в Ріо: календар 15-го дня Олімпіади

У передостанній день Олімпіади Україна візьме участь у розіграші відразу 10 комплектів медалей у семи видах спорту.

Вже вдень українці змагатимуться у фіналах з веслування, де зможуть поборотися за місця на п'єдесталі. Серед чоловіків в дисципліні каное-двійка виступлять Дмитро Янчук та Тарас Міщук, які вчора під час півфіналів показали найкращий час. Четвірка українок-байдарочниць також чудово завершила півфінал, посівши третє місце, і тепер спробує повторити цей результат у фіналі.

Увечері за медаль боротиметьсявідома українська гімнастка Ганна Різатдінова. Вчора, в кваліфікації, вона поступилася двома першими місцями росіянкам, але сьогодні спробує випередити хоча б одну з них. Саме в художній гімнастиці в України сьогодні найвищі шанси завоювати медаль.

Крім того, відзначимо, що раніше українські спортсмени вийшли в три легкоатлетичних фінали в різних дисциплінах. Можливо, сьогодні вночі за київським часом хтось з них зробить сюрприз і увійде до чільної трійки найкращих.

Веслування, чоловіки

Каное-двійка, фінал;

Учасники: Дмитро Янчук, Тарас Міщук;

Початок: 15:22.

Веслування, жінки

Байдарка-четвірка, фінал

Учасниці: Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова, Інна Грищун;

Початок: 15:47.

Вільна боротьба чоловіки

Вага: до 125 кг;

Учасник: Ален Засєєв;

Початок кваліфікації: 16:08. Фінал - після 22:00.

Тріатлон, жінки

Плавання, велоспорт, біг;

Учасниця: Юлія Єлістратова;

Початок: 17:00.

Сучасне п'ятиборство

Плавання, фехтування, верхова їзда, біг/стрільба;

Учасники: Павло Тимощенко, Андрій Федечко;

Початок: 18:00.

Маунтінбайк, жінки

Крос-кантрі;

Учасниці: Яна Беломоина, Ірина Попова;

Початок: 18:30.

Художня гімнастика

Індивідуальні змагання, фінал;

Учасниця: Ганна Різатдінова;

Початок: 21:20.

Легка атлетика, жінки

Стрибки у висоту, фінал;

Учасниця Ірина Геращенко;

Початок: 02:30.

Легка атлетика, чоловіки

Метання списа, фінал;

Учасник: Дмитро Косинський;

Початок: 02:55.

Легка атлетика, жінки

Естафета 4х400 м, фінал;

Учасник: збірна України (Аліна Логвиненко, Ольга Бібік, Тетяна Мельник, Ольга Земляк);

Початок: 04:00.

Немедальні змагання:

Художня гімнастика

Командні змагання, кваліфікація;

Учасник: збірна України (Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим, Анастасія Возняк);

Початок: 16:00.