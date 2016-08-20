Україна в Ріо: календар 15-го дня Олімпіади
Сьогодні Україна сподівається на завоювання медалей від двох екіпажів веслярів та гімнастки Ганни Різатдінової.
У передостанній день Олімпіади Україна візьме участь у розіграші відразу 10 комплектів медалей у семи видах спорту.
Вже вдень українці змагатимуться у фіналах з веслування, де зможуть поборотися за місця на п'єдесталі. Серед чоловіків в дисципліні каное-двійка виступлять Дмитро Янчук та Тарас Міщук, які вчора під час півфіналів показали найкращий час. Четвірка українок-байдарочниць також чудово завершила півфінал, посівши третє місце, і тепер спробує повторити цей результат у фіналі.
Увечері за медаль боротиметьсявідома українська гімнастка Ганна Різатдінова. Вчора, в кваліфікації, вона поступилася двома першими місцями росіянкам, але сьогодні спробує випередити хоча б одну з них. Саме в художній гімнастиці в України сьогодні найвищі шанси завоювати медаль.
Крім того, відзначимо, що раніше українські спортсмени вийшли в три легкоатлетичних фінали в різних дисциплінах. Можливо, сьогодні вночі за київським часом хтось з них зробить сюрприз і увійде до чільної трійки найкращих.
Веслування, чоловіки
Каное-двійка, фінал;
Учасники: Дмитро Янчук, Тарас Міщук;
Початок: 15:22.
Веслування, жінки
Байдарка-четвірка, фінал
Учасниці: Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова, Інна Грищун;
Початок: 15:47.
Вільна боротьба чоловіки
Вага: до 125 кг;
Учасник: Ален Засєєв;
Початок кваліфікації: 16:08. Фінал - після 22:00.
Тріатлон, жінки
Плавання, велоспорт, біг;
Учасниця: Юлія Єлістратова;
Початок: 17:00.
Сучасне п'ятиборство
Плавання, фехтування, верхова їзда, біг/стрільба;
Учасники: Павло Тимощенко, Андрій Федечко;
Початок: 18:00.
Маунтінбайк, жінки
Крос-кантрі;
Учасниці: Яна Беломоина, Ірина Попова;
Початок: 18:30.
Художня гімнастика
Індивідуальні змагання, фінал;
Учасниця: Ганна Різатдінова;
Початок: 21:20.
Легка атлетика, жінки
Стрибки у висоту, фінал;
Учасниця Ірина Геращенко;
Початок: 02:30.
Легка атлетика, чоловіки
Метання списа, фінал;
Учасник: Дмитро Косинський;
Початок: 02:55.
Легка атлетика, жінки
Естафета 4х400 м, фінал;
Учасник: збірна України (Аліна Логвиненко, Ольга Бібік, Тетяна Мельник, Ольга Земляк);
Початок: 04:00.
Немедальні змагання:
Художня гімнастика
Командні змагання, кваліфікація;
Учасник: збірна України (Олена Дмитраш, Євгенія Гомон, Олександра Гридасова, Валерія Гудим, Анастасія Возняк);
Початок: 16:00.