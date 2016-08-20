Відеоблог Rio2016: скандал без медалі
12:36, 20 серпня 2016Ріо-2016
720
Спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадніченко продовжує розповідати у своєму відеоблозі про хід Олімпіади в Ріо очима вболівальника.
REUTERS
До закінчення Олімпіади залишилось небагато часу, і з кожним днем з'являються нові скандали, констатує він.
Читайте такожРіо-2016. Команда України програла Японії боротьбу за бронзу в синхронному плаванні
За словами Кирила, багато суперечностей в синхронному плаванні, де засудили українок та позбавили бронзи.
Як повідомляв УНІАН, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що у фіналі змагань з сихронного плавання арбітри засудили українську команду.
"Таке ганебне суддівство вбиває Олімпіаду, це вже не спорт", - наголосив міністр.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter