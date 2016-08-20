Відеоблог Rio2016: скандал без медалі

До закінчення Олімпіади залишилось небагато часу, і з кожним днем з'являються нові скандали, констатує він.

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За словами Кирила, багато суперечностей в синхронному плаванні, де засудили українок та позбавили бронзи.

Як повідомляв УНІАН, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов заявив, що у фіналі змагань з сихронного плавання арбітри засудили українську команду.

"Таке ганебне суддівство вбиває Олімпіаду, це вже не спорт", - наголосив міністр.