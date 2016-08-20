Ріо-2016. Збірна України опустилася на 26-е місце в медальному заліку за два дні до кінця Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився 14-й день змагання Олімпійських ігор-2016 за підсумками якого збірна України опустилася на 26-е місце в медальному заліку, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди, як і раніше, 8 нагород - 2 золота, 4 срібла та 2 бронзи.

Ряд команд завоювали по третій золотій нагороді і зуміли випередити українців в таблиці.

Лідером медального заліку залишається збірна США, На рахунку американців вже 105 нагород - 38 золотих, 35 срібних і 32 бронзові медалі.

Читайте такожРіо-2016. Болт став 9-кратним олімпійським чемпіоном в естафеті, команда США - дискваліфікована

Найближчими переслідувачами збірної США є команди Великобританії (24-22-14, 60), Китаю (22-18-25, 65), Німеччини (14-8-13, 35), Росії (13-16-19, 48) і Японії (12-8-21, 41).

У решти національних збірних на рахунку не більше 9 золотих нагород.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 5 по 21 серпня.