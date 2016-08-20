Ріо-2016. Болт став дев'ятиразовим олімпійським чемпіоном в естафеті, команда США - дискваліфікована

У Ріо-де-Жанейро завершився фінал естафети 4х100 метрів, в якому перемогу здобула збірна Ямайки і її лідер Усейн Болт, повідомляє кореспондент УНІАН.

Команда Болта, який завершував естафету на 4-му етапі, подолала дистанцію за 37,27 секунди.

На другому місці фінішувала збірна Японії (37,60), яка сенсаційно випередила команду США (37,62). Проте, в американців згодом відібрали й бронзу, дискваліфікувавши команду. Третє місце посіла команда Канади (37,64).

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Таким чином, Болт став 9-кратним олімпійським чемпіоном. Він виграв три золоті медалі на Олімпіадах Пекін-2008, Лондон-2012 і Ріо-де-Жанейро-2016 на дистанціях 100, 200 і 4х100 метрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в жіночій естафеті 4х100 метрів збірна України посіла 6-е місце.