Ріо-2016. Жіноча естафетна команда України посіла 6-е місце в забігу 4х100

04:37, 20 серпня 2016
Ріо-2016
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Наші легкоатлетки не зуміли повторити "бронзовий" успіх Лондона-2012.

Reuters

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний забіг в естафеті 4х100 метрів, де збірна України посіла 6-е місце повідомляє кореспондент УНІАН.

Наша команда подолала дистанцію за 42,36 секунди, показавши свій найкращий результат нинішнього сезону.

Українки виступали у складі Олеся Повх, Марія Ремінь, Наталія Погребняк та Єлизавета Бризгіна.

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Чемпіоном Олімпійських ігор в цьому виді програми стали спортсменки збірної США (41,08), які несподівано випередили команду Ямайки (41,36). Бронза - у збірної Великобританії (41,77).

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у фінал олімпійського турніру вийшла українська жіноча команда в естафеті 4х400 метрів.

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