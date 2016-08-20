Ріо-2016. Легкоатлет Виноградов зайняв 11-е місце у метанні молота

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання з метання молота в легкоатлетичному турнірі Олімпіади, де українець Євген Виноградов показав 11-й результат, повідомляє кореспондент УНІАН.

У своїй кращій спробі наш спортсмен метнув снаряд на 74 метри 11 сантиметрів.

Цього не вистачило для того, щоб потрапити в 8-ку найсильніших і, згідно з регламентом, після трьох спроб з шести він змушений був припинити боротьбу за медалі.

Читайте такожРіо-2016. Українки не зуміли вийти у фінал забігу на 800 метрів

Чемпіоном Олімпійських ігор в цьому виді програми став Ділшод Назаров з Таджикістану (78,68 метра), срібним призером - Іван Тихон з Білорусі (77,79), бронзовим - Войцех Новіцкі з Польщі (77,73).

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри в Ріо проходять з 5 по 21 серпня.