Ріо-2016. Українські легкоатлетки кваліфікувалися до фіналу в естафеті 4х400 метрів
03:00, 20 серпня 2016Ріо-2016
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Наші бігунки фінішували у своєму півфіналі на другому місці, слідом за збірною США.
Reuters
У Ріо-де-Жанейро завершився півфінальний забіг в естафеті 4х400 метрів, де збірна України фінішувала на другому місці і кваліфікувалася у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наша команда подолала дистанцію за 3 хвилини 24,54 секунди.
У складі збірної України у цій дисципліні виступали Аліна Логвиненко, Ольга Бібік, Тетяна Мельник і Ольга Земляк.
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Українки фінішували у своєму півфіналі на 2-му місці, пропустивши вперед лише команду США, від якої вони відстали на 3,12 секунди.
Як повідомляв УНІАН, пізніше сьогодні відбудеться жіноча естафета 4х100 метрів, де також буде брати участь збірна України.
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