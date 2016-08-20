Ріо-2016. Українські легкоатлетки кваліфікувалися до фіналу в естафеті 4х400 метрів

У Ріо-де-Жанейро завершився півфінальний забіг в естафеті 4х400 метрів, де збірна України фінішувала на другому місці і кваліфікувалася у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наша команда подолала дистанцію за 3 хвилини 24,54 секунди.

У складі збірної України у цій дисципліні виступали Аліна Логвиненко, Ольга Бібік, Тетяна Мельник і Ольга Земляк.

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Українки фінішували у своєму півфіналі на 2-му місці, пропустивши вперед лише команду США, від якої вони відстали на 3,12 секунди.

Як повідомляв УНІАН, пізніше сьогодні відбудеться жіноча естафета 4х100 метрів, де також буде брати участь збірна України.