Ріо-2016. Українка Спас фінішувала на 30-му місці у фіналі з сучасного п'ятиборства

У Ріо-де-Жанейро завершилися фінальні змагання з сучасного п'ятиборства, де українка Анастасія Спас посіла 30-е місце, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наша спортсменка набрала у сумі 1045 очок. Українка успішно виступила в плаванні (297 балів) і фехтуванні (196), але провалиал змагання в кінному спорті, де не набрала очок (0). У бігу та стрільбі її результат склав 579 очок, але претендувати на високе місце вона вже не могла.

Олімпійською чемпіонкою сенсаційно стала австралійка Хлоя Еспозіто (1372 очки). Друге місце посіла француженка Елоді Кловель (1356), третє – Октавія Новачка з Польщі (1349).

Змагання серед чоловіків з сучасного п'ятиборства відбудуться в суботу, 20 серпня.