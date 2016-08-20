Ріо-2016. Українка Різатдінова кваліфікувалася третьою у фінал з художньої гімнастики
00:14, 20 серпня 2016Ріо-2016
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Наша спортсменко поступається лише росіянкам Мамун та Кудрявцевій.
Різатдінова вішла у фінал олімпійського турніру / isport.ua
У Ріо-де-Жанейро завершилися кваліфікаційні змагання з художньої гімнастики, де 3-є місце і путівку у фінал завоювала українка Ганна Різатдінова, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наша спортсменка отримала підсумкову оцінку 73,932 бали.
Найкраще наша спортсмена виконала вправу з м'ячем (18,566 бали). За вправу зі стрічкою вона отримала - 18,500 вправу з булавами - 18,466 і з обручем - 18,400.
Кращою в кваліфікаційних змагагннях була Маргарита Мамун з Росії - 74,383 бали, другою - її співвітчизниця Яна Кудрявцева (73,998).
Фінал змагань з художньої гімнастики відбудеться у суботу, 20 серпня.
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