Ріо-2016. Збірна США не без нервів вийшла у баскетбольний фінал Олімпіади

Збірна США стала першим фіналістом олімпійського баскетбольного турніру в Ріо-де-Жанейро.

Сьогодні у півфіналі американці перемогли Іспанію - 82:76. Зазначимо, що збірна США вела в рахунку впродовж усієї зустрічі, але періодично підпускала до себе суперника на відстань 5-7 очок. Втім, в кінцівці гри інтриги не було - за хвилину до фінальної сирени команда США перемогла 82:69, після чого дозволила собі пропустити сім очок.

Найрезультативнішим гравцем матчу став іспанський центровий "Сан-Антоніо Сперс" Пау Газоль, який набрав 23 очки та 8 підбирань.

У США найбільше очок набрав захисник "Голден Стейт Уорріорс" Клей Томпсон -22.

Іспанія - США - 76:82 (17:26, 22:19, 18:21, 19:16)

І: Газоль (23 + 8 підбирань), Родрігес (11 + 5 передач), Фернандес (9 + 7 підбирань), Наварро (9), Міротіч (7 + 5 підбирань)

США: Томпсон (22), Дюрант (14 + 8 підбирань), Ірвінг (13 + 5 підбирань), Джордан (9 + 16 підбирань + 4 блок-шота), Лоурі (9), Ентоні (7 + 5 підбирань).

У фіналі збірна США зіграє з переможцем іншого півфіналу - Сербія-Хорватія.

Нагадаємо, американські баскетболісти виграли останні два Олімпіади. В обох випадках у фіналі збірна США перемагала Іспанію.