Ріо-2016. Українки фінішували за межами першої десятки в спортивній ходьбі

Українські легкоатлетки завершили свою участь в олімпійських змаганнях зі спортивної ходьби на 20 км

Найкращий результат серед них показала Надія Боровська, яка подолала дистанцію за 1:33:01. Вона посіла 19-е місце.

Крім того, Інна Кашина (1:33:15) стала 21-ю, а Валентина Мирончук (1:38:20) - 46-ю. Всього в гонці фінішували 63 атлета, ще 11 людей не прийшли до фінішу або були дискваліфіковані.

Переможницею в цій дисципліні стала китаянка Лю Хун, яка пройшла 20 км за 1:28:35.