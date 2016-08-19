Ріо-2016. Теббель не зміг поборотися за медаль у фіналі конкуру

Представник України в олімпійських змаганнях з кінного спорту Рене Теббель завершив фінал Ігор у конкурі на 18-му місці.

На вирішальній стадії змагань він разом зі своїм конем Циппером набрав 6 штрафних очок - чотири за стрибки і два за час.

Як повідомляв УНІАН, вчора Теббель став єдиним українським спортсменом, який подолав кваліфікацію в конкурі. За підсумками цього етапу він посів шосте місце.