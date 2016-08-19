Ріо-2016. Теббель не зміг поборотися за медаль у фіналі конкуру
21:14, 19 серпня 2016Ріо-2016
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Представник України на змаганнях з кінного спорту зайняв 18-е місце.
Reuters
Представник України в олімпійських змаганнях з кінного спорту Рене Теббель завершив фінал Ігор у конкурі на 18-му місці.
На вирішальній стадії змагань він разом зі своїм конем Циппером набрав 6 штрафних очок - чотири за стрибки і два за час.
Як повідомляв УНІАН, вчора Теббель став єдиним українським спортсменом, який подолав кваліфікацію в конкурі. За підсумками цього етапу він посів шосте місце.
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