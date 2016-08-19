Міністр спорту України: "Таке ганебне суддівство вбиває Олімпіаду"

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов вважає, що в сьогоднішньому фіналі змагань з сихронного плавання арбітри засудили українську команду. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"І знову несправедливість в Ріо... Судді не дали заслужену шикарним виступом "бронзу" нашим красуням в синхронному плаванні.

Україночки виступили набагато сильніше японок, яких вперто вели до третього місця з самого початку змагань. Таке ганебне суддівство вбиває Олімпіаду, це вже не спорт.

А наші русалоньки найкращі! Це був вражаючий номер. Молодчинки!", - заявив Жданов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у фіналі змагань з синхронного плавання українська команда посіла четверте місце.

Раніше Жданов вже висловлював думку, що гімнаста Олега Верняєва (в індивідуальному багатоборстві) і борця Жана Беленюка засудили на Олімпіаді, визначивши їх виступ на змаганнях як другий, а не перший.