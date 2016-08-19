Ріо-2016. Команда України програла Японії боротьбу за бронзу в синхронному плаванні

Українська команда з синхронного плавання посіла четверте місце у фіналі змагань Олімпіади-2016.

До складу української команди входять дев'ять спортсменок: Лоліта Ананасова, Олена Гречихіна, Дарина Юшко, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Ганна Волошина та Ольга Золотарьова.

За їх виступ у довільній програмі судді поставили 93,4413 бали. Вчора за технічну програму українки отримали 93,4413 бали. Таким чином, в сумі вони набрали 188,6080 очки.

Чемпіонками у цій дисципліні стала команда Росії. Срібло взяли синхроністки з Китаю, а бронзу - японки, які в сумі випередили українок лише на півбала.