Ріо-2016. Українці не змогли поборотися за медалі у спортивній ходьбі на 50 км

Українські легкоатлети не змогли поборотися за медалі на олімпійських змаганнях зі спортивної ходьби на 50 км.

Найкращим з україській спортсменів став Сергій Будза, який прийшов до фінішу 18-м з часом 3:53:22.

Іван Банзерук впорався з дистанцією за 4:11:51 і став 41-м у загальному заліку. Ігор Главан, який йшов перші 35 км дистанції у другому десятку атлетів, залишив гонку достроково.

Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні став словак Матей Той, який пройшов 50 км за 3:40:58. Срібло у австралійця Джареда Таллента, бронзу здобув японець Хірукі Араї.