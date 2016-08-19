Ріо-2016. Українська четвірка байдарочниць легко вийшла до фіналу Олімпіади

Українська четвірка байдарочниць вийшла до фіналу А змагань з веслування на Олімпіаді-2016.

У півфіналі українська команда, до якої входять Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова та Інна Грищун, подолала 500 метрів дистанції з третім часом серед всіх учасниць - 1:35.512.

Першими фінішували байдарочниці з Німеччини, другими - спортсменки з Нової Зеландії.

У кваліфікації змагань, яка пройшла перед півфіналами, українки також були третіми у загальному заліку. Їх час - 1:31.727.

Фінал А змагань відбудеться завтра, 20 серпня, 15:47 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше дует Анастасії Тодорової та Інни Грищун посів четверте місце у Фіналі А змагань з веслування на байдарках.