Ріо-2016. Українська четвірка байдарочниць легко вийшла до фіналу Олімпіади
17:03, 19 серпня 2016Ріо-2016
600
У півфіналі українки показали третій час серед всіх учасниць.
Reuters
Українська четвірка байдарочниць вийшла до фіналу А змагань з веслування на Олімпіаді-2016.
У півфіналі українська команда, до якої входять Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова та Інна Грищун, подолала 500 метрів дистанції з третім часом серед всіх учасниць - 1:35.512.
Першими фінішували байдарочниці з Німеччини, другими - спортсменки з Нової Зеландії.
У кваліфікації змагань, яка пройшла перед півфіналами, українки також були третіми у загальному заліку. Їх час - 1:31.727.
Фінал А змагань відбудеться завтра, 20 серпня, 15:47 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, раніше дует Анастасії Тодорової та Інни Грищун посів четверте місце у Фіналі А змагань з веслування на байдарках.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter