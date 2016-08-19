Ріо-2016. Дует українців став найкращим у півфіналі з веслування на каное
16:53, 19 серпня 2016Ріо-2016
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Тарас Міщук і Дмитро Янчук фінішували з найкращим часом серед всіх учасників змагань.
Reuters
Український дует каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук стали переможцями півфінальних змагань з веслування на Олімпіаді-2016.
На цій стадії український екіпаж подолав дистанцію 1000 метрів за 3:38.384 хвилини. Кубинська двійка, яка фінішувала другою, відстала від Міщука та Янчука відразу на півтори секунди.
Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяПеред цим, у кваліфікації, українці завершили змагання швидше, але при цьому показали лише четвертий час серед всіх учасників - 3:35.284.
Фінал А в цій дисципліні відбудеться завтра, 20 серпня, о 15:22 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, вчора український каноїст Юрій Чебан став дворазовим олімпійським чемпіоном.
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