Україна в Ріо: календар 14-го дня Олімпіади

Сьогодні на Олімпіаді, мабуть, як ніколи складно передбачити, в якому виді спорту українські спортсмени можуть вибороти медаль. Фаворитами вони не виступають у жодній з дисциплін, але вчорашня перемога Юрія Чебана у веслуванні на каное нагадує про те, що не потрібно недооцінювати серця чемпіонів.

Наприклад, за медалі сьогодні боротиметься команда України з синхронного плавання. Вчора українки чудово виконали технічну програму, але все ж поступилися японським синхроністкам за місце у чільній трійці. Сьогодні вони продемонструють довільну програму і сподіватимуться, що судді їх оцінять гідно.

Також треба окремо підкреслити участь українських легкоатлеток у фіналі естафети 4х100 м. Вчора під час кваліфікації Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремінь та Єлизавета Бризгіна посіли четверте місце серед всіх учасниць. У вирішальному забігу вони намагатимуться виграти хоча б бронзу. Тим більше, Повх, Ремінь і Бризгіна вже мають такий досвід - на Іграх-2012 в естафеті 4х100 м вони були саме третіми.

Крім того, здобути медаль для України можуть Рене Теббель в конкурі, Анастасія Спас у сучасному п'ятиборстві, Євген Виноградов в метанні молота. Не варто забувати і про шістьох українців, які візьмуть участь у змаганнях зі спортивної ходьби - як серед чоловіків, так і серед жінок.

Легка атлетика, чоловіки

Спортивна ходьба 50 км;

Учасники: Сергій Будза, Іван Банзерук, Ігор Главан;

Початок: 14:00.

Кінний спорт

Конкур, А Фінал;

Учасник: Рене Теббель;

Початок: 16:00.

Синхронне плавання

Командні змагань, фінал, довільна програма;

Учасник: команда України;

Початок: 18:00.

Сучасне п'ятиборство, жінки

Плавання, фехтування, конкур, стрільба;

Учасниця: Анастасія Спас;

Початок: 18:00.

Легка атлетика, жінки

Спортивна ходьба 20 км;

Учасниці: Надія Боровська, Валентина Мирончук, Інна Кашина;

Початок: 20:30.

Легка атлетика, чоловіки

Метання молота, фінал;

Учасники: Євген Виноградов;

Початок: 03:05.

Легка атлетика, жінки

Естафета 4х100 м, фінал

Учасниці: Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна;

Початок: 04:15.

Немедальні змагання:

Веслування, чоловіки

Каное-двійки, 1000 м, кваліфікація, півфінал;

Учасники: Дмитро Янчук, Тарас Міщук;

Початок: 15:21. Півфінал: 16:21.

Веслування, жінки

Байдарка-четвірка, 500 м, кваліфікація;

Учасниці: Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова, Інна Грищук;

Початок: 15:44. Півфінал: 16:37.

Художня гімнастика

Багатоборство, кваліфікація;

Учасниця: Ганна Різатдінова;

Початок: 16:20.

Легка атлетика, жінки

Естафета 4х400 м, кваліфікація;

Учасник: команда України;

Початок: 02:40.