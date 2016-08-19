Україна в Ріо: календар 14-го дня Олімпіади
Сьогодні в України є шанси на медалі в синхронному плаванні та легкій атлетиці.
Сьогодні на Олімпіаді, мабуть, як ніколи складно передбачити, в якому виді спорту українські спортсмени можуть вибороти медаль. Фаворитами вони не виступають у жодній з дисциплін, але вчорашня перемога Юрія Чебана у веслуванні на каное нагадує про те, що не потрібно недооцінювати серця чемпіонів.
Наприклад, за медалі сьогодні боротиметься команда України з синхронного плавання. Вчора українки чудово виконали технічну програму, але все ж поступилися японським синхроністкам за місце у чільній трійці. Сьогодні вони продемонструють довільну програму і сподіватимуться, що судді їх оцінять гідно.
Також треба окремо підкреслити участь українських легкоатлеток у фіналі естафети 4х100 м. Вчора під час кваліфікації Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремінь та Єлизавета Бризгіна посіли четверте місце серед всіх учасниць. У вирішальному забігу вони намагатимуться виграти хоча б бронзу. Тим більше, Повх, Ремінь і Бризгіна вже мають такий досвід - на Іграх-2012 в естафеті 4х100 м вони були саме третіми.
Крім того, здобути медаль для України можуть Рене Теббель в конкурі, Анастасія Спас у сучасному п'ятиборстві, Євген Виноградов в метанні молота. Не варто забувати і про шістьох українців, які візьмуть участь у змаганнях зі спортивної ходьби - як серед чоловіків, так і серед жінок.
Легка атлетика, чоловіки
Спортивна ходьба 50 км;
Учасники: Сергій Будза, Іван Банзерук, Ігор Главан;
Початок: 14:00.
Кінний спорт
Конкур, А Фінал;
Учасник: Рене Теббель;
Початок: 16:00.
Синхронне плавання
Командні змагань, фінал, довільна програма;
Учасник: команда України;
Початок: 18:00.
Сучасне п'ятиборство, жінки
Плавання, фехтування, конкур, стрільба;
Учасниця: Анастасія Спас;
Початок: 18:00.
Легка атлетика, жінки
Спортивна ходьба 20 км;
Учасниці: Надія Боровська, Валентина Мирончук, Інна Кашина;
Початок: 20:30.
Легка атлетика, чоловіки
Метання молота, фінал;
Учасники: Євген Виноградов;
Початок: 03:05.
Легка атлетика, жінки
Естафета 4х100 м, фінал
Учасниці: Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремінь, Єлизавета Бризгіна;
Початок: 04:15.
Немедальні змагання:
Веслування, чоловіки
Каное-двійки, 1000 м, кваліфікація, півфінал;
Учасники: Дмитро Янчук, Тарас Міщук;
Початок: 15:21. Півфінал: 16:21.
Веслування, жінки
Байдарка-четвірка, 500 м, кваліфікація;
Учасниці: Марія Повх, Світлана Ахадова, Анастасія Тодорова, Інна Грищук;
Початок: 15:44. Півфінал: 16:37.
Художня гімнастика
Багатоборство, кваліфікація;
Учасниця: Ганна Різатдінова;
Початок: 16:20.
Легка атлетика, жінки
Естафета 4х400 м, кваліфікація;
Учасник: команда України;
Початок: 02:40.