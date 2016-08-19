Ріо-2016. Збірна України посідає 23-е місце за підсумками 13-го змагального дня

У Ріо-де-Жанейро завершився черговий змагальний день Олімпіади, за підсумками якого збірна України посідає 23-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

На рахунку нашої команди 8 нагород - 2 золота, 4 срібла та 2 бронзи.

Нагадаємо, що сьогодні золоту нагороду у веслуванні на байдарках і каное завоював український каноїст Юрій Чебан.

Читайте такожУ мене шикарна країна: олімпійський чемпіон Чебан розповів про створення своєї "козацької чайки"

Лідером медального заліку залишається збірна США, На рахунку американців вже рівно 100 нагород - 35 золотих, 33 срібних та 32 бронзових медалі.

Найближчими переслідувачами збірної США є команди Великобританії (22-21-13, 56), Китаю (20-16-22, 58), Німеччини (13-8-11, 32), Росії (12-15-17, 44) і Японії (12-6-18, 36).

У решти національних збірних на рахунку не більше 8 золотих нагород.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходить з 5 по 21 серпня.