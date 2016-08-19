Ріо-2016. Кращий спринтер світу Болт став 8-разовим олімпійським чемпіоном

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний забіг на дистанції 200 метрів у чоловіків в рамках турніру з легкої атлетики Олімпійських ігор-2016, де перемогу здобув Усейн Болт з Ямайки, повідомляє кореспондент УНІАН.

Таким чином, Болт став 8-разовим олімпійським чемпіоном.

Болт подолав дистанцію за 19,78 секунди, значно випередивши суперників. Андре де Грасс з Канади, який фінішував другим показав результат 20,02. А трійку призерів замкнув француз Крістоф Леметр (20,12).

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Крім двох перемог на Олімпіаді-2016 - на дистанціях 100 і 200 метрів, раніше Болт вигравав по три нагороди Ігор Пекіна-2008 і Лондона-2012 у забігах на 100, 200 метрів та естафеті 4х100.

На Іграх в Ріо естафета 4х100 відбудеться пізніше.