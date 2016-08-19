Ріо-2016. Українки не зуміли вийти у фінал забігу на 800 метрів
05:55, 19 серпня 2016Ріо-2016
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Наталя Прищепа та Наталія Лупу показали, відповідно, 14-й і 22-й результати.
Наталія Лупу не змогла вийти у фінал Олімпіади / ukrkolos.org.ua
У Ріо-де-Жанейро завершилися півфінальні забіги на дистанції 800 метрів серед жінок олімпійського турніру з легкої атлетики, де українки не змогли пробитися у 8-ку кращих для участі у фіналі, повідомляє кореспондент УНІАН.
Наталя Прищепа подолала дистанцію за 1 хвилину 59.95 секунди, показавши за сумою всіх трьох півфінальних забігів 14-й результат.
У свою чергу, Наталя Лупу подолала дистанцію за 2:02.10, зайнявши підсумкове 22-е місце.
Результат переможниці півфіналу Кастер Семені з ПАР склав 1 хвилину 58,15 секунди.
Як повідомляв УНІАН, раніше Прищепа і Лупу вийшли у півфінал, подолавши кваліфікаційний відбір.
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