Відеоблог Rio2016: "мажорне" завершення кар'єри Юрія Чебана

Наш Кирило відвідав змагання по греблі на каное. І хоч проводити зйомку на гребному каналі йому там не дозволили, він розповів про те, що відбувалося на цих змаганнях.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третя

Олег Чебан завершує свою кар'єру і хотів зробити це на "мажорній" ноті, і це у нього власне й вийшло.

Кирило розповідає, що Чебан у фіналі плив по дуже незручній 8 доріжці, і за словами спортсмена, бачив лише суперника з Азербайджану.

Але Чебан зумів вижати максимум, та здобути друге олімпійське "золото" у своїй кар'єрі, та друге золото для України в Ріо.

Як повідомляв УНІАН, українець Олег Верняєв завоював золоту медаль у фіналі гімнастичних змагань на брусах під час Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро.