Ріо-2016. Поліція Бразилії може звинуватити олімпійців із США у вандалізмі та дачі неправдивих свідчень

Ця заява пролунала після того, як американських спортсменів запідозрили у брехні щодо пограбування на заправці у Ріо-де-Жанейро, передає Радіо Свобода.

Бразильська поліція забрала паспорти у трьох з чотирьох спортсменів. Тим часом четвертий плавець – Раян Лохте, повернувся до США наступного після інциденту дня.

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14 серпня Олімпійський комітет США повідомив, що озброєні люди пограбували чотирьох американських плавців дорогою до готелю. Спортсмени розповіли, що грабіжники виглядали як поліцейські і змусили їх лягти на землю.

Але під час розслідування з’ясувалося, що у свідченнях спортсменів є розбіжності. Свідків можливого пограбування поліцейські не знайшли. Суд ухвалив вилучити у спортсменів паспорти для розслідування інциденту.