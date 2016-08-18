Ріо-2016. Український багатоборець Касьянов втратив шанси на медалі Ігор
20:03, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Олексій Касьянов перед сьомим етапом легкоатлетичних змагань йшов на сьомому місці, але провалився в метанні диска.
Reuters
Українець Олексій Касьянов втратив шансів виграти медаль Олімпіади на Іграх в Ріо-де-Жанейро.
Касьянов, який брав участь в легкоатлетичному багатоборстві після перших шести змагань - бігу на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибків у висоту, бігу на 400 метрів і бігу з перешкодами на 110 метрів, - йшов на сьомому місці серед всіх учасників.
Однак у метанні диска українець став єдиним з учасників, який не зміг реалізувати жодну зі своїх трьох спроб. Після цього він опустився на останнє місце в рейтингу спортсменів.
На змагання зі стрибків з жердиною Касьянов не вийшов.
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