Ріо-2016. Український багатоборець Касьянов втратив шанси на медалі Ігор

Українець Олексій Касьянов втратив шансів виграти медаль Олімпіади на Іграх в Ріо-де-Жанейро.

Касьянов, який брав участь в легкоатлетичному багатоборстві після перших шести змагань - бігу на 100 метрів, стрибки в довжину, штовхання ядра, стрибків у висоту, бігу на 400 метрів і бігу з перешкодами на 110 метрів, - йшов на сьомому місці серед всіх учасників.

Однак у метанні диска українець став єдиним з учасників, який не зміг реалізувати жодну зі своїх трьох спроб. Після цього він опустився на останнє місце в рейтингу спортсменів.

На змагання зі стрибків з жердиною Касьянов не вийшов.