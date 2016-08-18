Ріо-2016. Українська команда завершила на четвертому місці перший день у синхронному плаванні

Українська команда з синхронного плавання йде на четвертому місці після демонстрації технічної програми в синхронному плаванні.

До складу команди входять дев'ять спортсменок: Лоліта Ананасова, Олена Гречихіна, Дарина Юшко, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Ганна Волошина та Ольга Золотарьова.

За їх виступ судді поставили 93,4413 бали.

У лідери вийшли спортсменки з Росії (97,0106), другі - китаянки (95,6174), треті - японки (93,7723). Завтра відбудеться другий день змагань, де спортсменки покажуть довільну програму. За підсумками цих виступів будуть визначені олімпійські чемпіонки та фіналістки.

Як повідомляв УНІАН, раніше дует Лоліти Ананасовій і Ганна Волошиної посів четверте місце в синхронному плаванні, поступившись росіянкам, китаянкам і японкам.