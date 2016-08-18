Ріо-2016. Українець Іванов фінішував передостаннім в тріатлонній гонці

Українець Іван Іванов завершив олімпійську гонку в тріатлоні, де спортсмени змагаються в плаванні (1,5 км), велоспорті (43 км) і бігу (10 км).

27-річний представник міста Горішні Плавні посів 49 місце з 50 учасників, які дійшли до фінішу. Ще п'ять спортсменів не стартували або не фінішували.

Тріатлон існує в олімпійській програмі з 2000 року. Найкращим результатом України в цьому виді спорту є 11-й результат Андрія Глущенка в Сіднеї-2000.