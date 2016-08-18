Ріо-2016. Українець Іванов фінішував передостаннім в тріатлонній гонці
19:23, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Іван Іванов задовольнився однією лише участю в Олімпіаді.
Reuters
Українець Іван Іванов завершив олімпійську гонку в тріатлоні, де спортсмени змагаються в плаванні (1,5 км), велоспорті (43 км) і бігу (10 км).
27-річний представник міста Горішні Плавні посів 49 місце з 50 учасників, які дійшли до фінішу. Ще п'ять спортсменів не стартували або не фінішували.
Тріатлон існує в олімпійській програмі з 2000 року. Найкращим результатом України в цьому виді спорту є 11-й результат Андрія Глущенка в Сіднеї-2000.
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