У мене шикарна країна: олімпійський чемпіон Чебан розповів про створення своєї "козацької чайки"

"У мене був дуже великий вибір, чим розмалювати свій човен. Я подумав: навіщо мені якісь рибки, акули. У мене є шикарна країна. У мене були амбітні плани. Я розповів про це виробникові, він за голову взявся...", - розповів Чебан в ефірі ТСН.

У підсумку зупинилися на ідеї зобразити козаків, які скачуть в полі, і, власне, нанести напис "Україна".

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Як повідомляє прес-служба НОК, Чебан розповів, що дизайн човна йому допомогла розробити його дівчина Катерина, а втілити в життя цю ідею допоміг директор польської компанії "Пластикс" Річард Серюга.

Як повідомляв УНІАН, спортсмен з Одеси Юрій Чебан на Олімпіаді-2016 повторив свій успіх чотирирічної давнини: він виграв фінальний заїзд на каное на 200 метрів за 39,279 секунди, встановивши олімпійський рекорд.

Ця золота медаль стала другою для України на Олімпіаді-2016. Раніше золото виграв гімнаст Олег Верняєв.