Олімпійський чемпіон Чебан: Я хотів вийти на п'єдестал з тренером

«Мабуть цій медалі я радий навіть більше, ніж попереднім. Ця - одна з найяскравіших в моїй кар'єрі перемог - затьмарила всі мої попередні тріумфи. Це перемога над перемогами», - розповів спортсмен прес-службі Національного олімпійського комітету.

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Він розповів й про сам фінальний заїзд: «Я був сконцентрований. Йшов по восьмій доріжці й тільки боковим зором бачив Дем'яненка, який йшов по 7-й – намагався не відволікатися. Не потрібно крутити головою, можна збитися. Краще відпрацювати від початку до кінця те, що було напрацьовано - це й приносить плоди».

«Я питав організаторів, чи можна, щоб мій тренер В'ячеслав Сорокін вийшов зі мною на п'єдестал, але знаю, що за регламентом це неможливо. Я б хотів, щоб його теж побачили, тому що тренери завжди залишаються в тіні своїх учнів. Я хотів, щоб всі знали, які люди тренують та готують спортивні таланти України», - відзначив Юрій.

Наш досвідчений та талановитий каноїст сказав й про свої плани на майбутнє: «Ця Олімпіада така зворушлива для мене, що вона остання в моєму житті і я хотів закінчити кар'єру саме на такій мажорній ноті. Хочу подякувати всім тим, хто вірив в мене та підтримував. Ця підтримка завжди мотивує та змушує утримуватися на високих позиціях!».

Як повідомляв УНІАН, спортсмен із Одеси Юрій Чебан на Олімпіаді-2016 повторив свій успіх чотирирічної давнини: він виграв фінальний заїзд каное на 200 метрів за 39.279 секунди, встановивши олімпійський рекорд.

Ця золота медаль стала другою для України на Олімпіаді-2016. Раніше золото виграв гімнаст Олег Верняєв.