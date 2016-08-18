Ріо-2016. Прокопчук і Красношлик не пройшли до фіналу зі стрибків у воду
18:38, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Українки не змогли потрапити у Топ-12 учасниць вирішальної стадії змагань.
Reuters
Українки Юлія Прокопчук і Ганна Красношлик не змогли вийти до фіналу олімпійських змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.
Красношлик зайняла 16-е місце в півфіналі, набравши 295,45 бали.
Прокопчук набрала 300,65 бали і зайняла 14-ю позицію, з якої потрапила до фіналу лише як резервний учасник. Для повноцінного виходу у фінал їй необхідно, щоб дві спортсменки з Топ-12 достроково вибули зі змагань.
Як повідомляв УНІАН, вчора Прокопчук і Красношлик вийшли до півфіналу змагань.
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