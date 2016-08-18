Ріо-2016. Прокопчук і Красношлик не пройшли до фіналу зі стрибків у воду

Українки Юлія Прокопчук і Ганна Красношлик не змогли вийти до фіналу олімпійських змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вишки.

Красношлик зайняла 16-е місце в півфіналі, набравши 295,45 бали.

Прокопчук набрала 300,65 бали і зайняла 14-ю позицію, з якої потрапила до фіналу лише як резервний учасник. Для повноцінного виходу у фінал їй необхідно, щоб дві спортсменки з Топ-12 достроково вибули зі змагань.

Як повідомляв УНІАН, вчора Прокопчук і Красношлик вийшли до півфіналу змагань.