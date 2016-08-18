Олімпійський чемпіон Чебан: "Після суддівської помилки я виборов право брати участь у фіналі"

"Коли готуєшся до Олімпійських ігор і готовий, реально відчуваєш, що готовий, для мене це був шок, коли я дізнався, що не потрапив у фінал. Я був пригнічений просто... Я не здався. Боровся до останнього, там допустили помилку судді, повинен був розбиратися головний тренер, якого не виявилося на каналі, і мені довелося самому йти і доводити, що я повинен бути в фіналі", - розповів Чебан в ефірі ТСН.

За словами спортсмена, сьогодні у нього був тільки настрій на перемогу і готовність викладатися на повну силу.

Читайте такожЯк Чебан приносив Україні друге золото Олімпіади (відео)

Як повідомляв УНІАН, спортсмен з Одеси Юрій Чебан на Олімпіаді-2016 повторив свій успіх чотирирічної давнини: він виграв фінальний заїзд на каное на 200 метрів за 39,279 секунди, встановивши при цьому олімпійський рекорд.

Ця золота медаль стала другою для України на Олімпіаді-2016. Раніше золото виграв гімнаст Олег Верняєв.