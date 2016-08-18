Ріо-2016. Збірна України вийшла до фіналу олімпійської естафети, де боротиметься за медаль

Команда українських легкоатлеток вийшла до фіналу олімпійських змагань з бігу 4 х 100 м.

До складу збірної України входять Олеся Повх, Наталія Погребняк, Марія Ремінь та Єлизавета Бризгіна. Вони подолали дистанцію за 42,49 секунди і посіли третє місце у своєму забігу.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяВ загальній класифікації країн-учасниць змагань українки стали четвертими, поступившись спортсменкам з Ямайки, Великобританії та Німеччини. При цьому, збірна США вперше за багато років не змогла пройти кваліфікацію, посівши останнє місце.

Зазначимо, що троє учасниць української команди - Повх, Ремінь і Бризгіна - стали бронзовими призерками Лондона-2012 у цій дисципліні.

Фінал змагань відбудеться в ніч з п'ятниці на суботу, 04:15 за київським часом.