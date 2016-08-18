Ріо-2016. Всі українські спортсменки вилетіли з сьогоднішніх змагань з вільної боротьби
17:44, 18 серпня 2016Ріо-2016
618
Остання представниця країни в турнірі Юлія Ткач не змогла вийти до чвертьфіналу.
Reuters
Українка Юлія Ткач не змогла вийти у чвертьфінал олімпійського турніру з вільної боротьби серед учасниць ваговій категорії до 63 кг.
У поєдинку 1/8 фіналу вона за очками поступилася китаянці Руй Цзю - 1:3.
Як повідомляв УНІАН, раніше з сьогоднішніх змагань з вільної боротьби вибули українки Юлія Хавалджи і Алла Черкасова.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter