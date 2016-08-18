Ріо-2016. Всі українські спортсменки вилетіли з сьогоднішніх змагань з вільної боротьби

Українка Юлія Ткач не змогла вийти у чвертьфінал олімпійського турніру з вільної боротьби серед учасниць ваговій категорії до 63 кг.

У поєдинку 1/8 фіналу вона за очками поступилася китаянці Руй Цзю - 1:3.

Як повідомляв УНІАН, раніше з сьогоднішніх змагань з вільної боротьби вибули українки Юлія Хавалджи і Алла Черкасова.