Як Чебан приносив Україні друге золото Олімпіади (відео)

У мережі з'явився відеозапис переможної гонки українця Юрія Чебана у фіналі змагань з веслування на каное.

Сьогодні Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном Ріо-2016, вигравши фінальну гонку каноїстів-одинаків на дистанції 200 метрів. Відео виступу 30-річного українця вашій увазі: Нагадаємо, під час цієї гонки Чебан також встановив олімпійський рекорд.

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