Як Чебан приносив Україні друге золото Олімпіади (відео)
17:28, 18 серпня 2016Ріо-2016
3605
У мережі з'явився відеозапис переможної гонки українця Юрія Чебана у фіналі змагань з веслування на каное.
REUTERS
Сьогодні Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном Ріо-2016, вигравши фінальну гонку каноїстів-одинаків на дистанції 200 метрів.
Відео виступу 30-річного українця вашій увазі:
Нагадаємо, під час цієї гонки Чебан також встановив олімпійський рекорд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter