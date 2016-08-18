Як Чебан приносив Україні друге золото Олімпіади (відео)

17:28, 18 серпня 2016
Ріо-2016
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У мережі з'явився відеозапис переможної гонки українця Юрія Чебана у фіналі змагань з веслування на каное.

REUTERS

Сьогодні Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном Ріо-2016, вигравши фінальну гонку каноїстів-одинаків на дистанції 200 метрів.

Відео виступу 30-річного українця вашій увазі:

Нагадаємо, під час цієї гонки Чебан також встановив олімпійський рекорд.

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