Жданов: "Козацька чайка з гербом України привела Чебана до золота Олімпіади"

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook привітав чемпіона Олімпіади-2016 Юрія Чебана з найвищою нагородою на Іграх в Ріо.

"Так! Юрій Чебан здобуває для України друге "золото" Олімпийских ігор в Ріо! Патріотична козацька чайка-каное наче на крилах привела нашого спортсмена до великої перемоги! Козацькому роду - нема переводу! Слава дворазовому Олімпійському чемпіону Юрію Чебану!", - написав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном у змаганнях каноїстів-одинаків.

Раніше українець виграв бронзову медаль Пекіна-2008 і золоту на Іграх-2012 в Лондоні.