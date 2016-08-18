Жданов: "Козацька чайка з гербом України привела Чебана до золота Олімпіади"
16:31, 18 серпня 2016Ріо-2016
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Міністр молоді та спорту України прокоментував перемогу українського каноїста у фіналі Олімпіади.
Reuters
Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов на своїй сторінці в Facebook привітав чемпіона Олімпіади-2016 Юрія Чебана з найвищою нагородою на Іграх в Ріо.
"Так! Юрій Чебан здобуває для України друге "золото" Олімпийских ігор в Ріо! Патріотична козацька чайка-каное наче на крилах привела нашого спортсмена до великої перемоги! Козацькому роду - нема переводу! Слава дворазовому Олімпійському чемпіону Юрію Чебану!", - написав Жданов.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном у змаганнях каноїстів-одинаків.
Раніше українець виграв бронзову медаль Пекіна-2008 і золоту на Іграх-2012 в Лондоні.
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