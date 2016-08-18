"Золотий заїзд" та нагородження українського каноїста Чебана (фоторепортаж)
16:23, 18 серпня 2016Ріо-2016
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На Олімпіаді в Ріо-де-Жанейра 18 серпня вдруге пролунав гімн України.
REUTERS
У Ріо пройшла церемонія нагородження переможців змагань з веслування на каное, на яких перемогу здобув українець Юрій Чебан.
Дистанцію в 200 метрів на каное наш спортсмен подолав за 39.279 секунди. Цей результат дозволив Чебану ще й встановити новий олімпійський рекорд.
Таким чином, в активі збірної України вже друга золота медаль і восьма в цілому.
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