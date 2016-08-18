"Золотий заїзд" та нагородження українського каноїста Чебана (фоторепортаж)

У Ріо пройшла церемонія нагородження переможців змагань з веслування на каное, на яких перемогу здобув українець Юрій Чебан.

Дистанцію в 200 метрів на каное наш спортсмен подолав за 39.279 секунди. Цей результат дозволив Чебану ще й встановити новий олімпійський рекорд.

Таким чином, в активі збірної України вже друга золота медаль і восьма в цілому.