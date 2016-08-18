Україна піднялася на 21-е місце в медальному заліку Олімпіади-2016

Перемога українця Юрія Чебана у фіналі олімпійських змагань з веслування на каное дозволило Україні піднятися на 11 рядків у медальному заліку Ігор-2016.

Перед фінальним запливом Чебана Україна йшла на 33-му місці, а тепер займає 21-е сходинку в таблиці, розташувавшись між Хорватією і КНДР.

В активі України два золота, чотири срібних та дві бронзові медалі.

Першу трійку рейтингу, як і раніше, займають США, Великобританія і Китай.

Як повідомляв УНІАН, 30-річний Чебан виграв золоту медаль у дисципліні каноїстів-одинаків.