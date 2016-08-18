Каноїст Чебан виграв друге золото для України на Олімпіаді-2016 (фото, відео)

Українець Юрій Чебан став олімпійським чемпіоном в олімпійських змаганнях з веслування на каное.

Чебан подолав дистанцію в 200 метрів за 39.279.

Другим до фінішу прийшов азербайджанець Валентин Дем'яненко, який народився і розпочинав свою спортивну кар'єру в Україні. Бронзу взяв бразилець Ісакіяк Кейрос Дос Сантос.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяНагадаємо, за підсумками півфінальних заїздів Юрій Чебан став лише восьмим серед усіх учасників, показавши результат в 40.590. Він пройшов до фіналу А змагань лише після перегляду правил.

У кваліфікації українець був 11-м з часом 41.220.

Золото Олімпіади стало для Чебана другим після успіху на Іграх-2012 в Лондоні.

Крім того, дана золота медаль стала другою для України на Олімпіаді-2016. Раніше золото виграв гімнаст Олег Верняєв.