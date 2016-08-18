Україна в Ріо: календар 13-го дня Олімпіади

Сьогоднішній олімпійський день для України розпочнеться з фіналу змагань у веслуванні на каное, куди не без труднощів пробився олімпійський чемпіон Лондона-2012 Юрій Чебан. Результати одесита в кваліфікації та півфіналі, втім, не обіцяють йому завоювання медалей. Однак, можливо, Чебан берег всі свої сили саме на фінал, де покаже максимум.

Також сьогодні великий український день у жіночій вільній боротьбі. Точніше, він може бути великим, якщо українки будуть системно просуватися по сітці турнірів у своїх вагових категоріях. Мова йде про екс-чемпіонку світу Юлію Ткач, Аллу Черкасову та Юлію Хавалджи. Серед них найбільші шанси на завоювання медалі у Ткач.

Також слід пам'ятати про Олексія Касьянова, який йде сьомим після першого дня в легкоатлетичному десятиборстві і також може спробувати поборотися за бронзу.

Веслування, чоловіки

Каное-одиночка, фінал;

Учасник: Юрій Чебан;

Початок: 15:23.

Легка атлетика, чоловіки

Десятиборстві (біг 110 м з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа, біг 1500 м);

Учасник: Олексій Касьянов

Початок: 15:53.

Стрибки у воду, жінки

Вишка, 10 м, півфінал, фінал;

Учасники: Юлія Прокопчук, Ганна Красношлик;

Початок півфіналу: 16:00. Фінал: 22:00.

Вільна боротьба, жінки

Вага: до 63 кг, кваліфікація;

Учасниця: Юлія Ткач;

Початок: 16:00.

Вільна боротьба, жінки

Вага: 53 кг, кваліфікація;

Учасниця: Юлія Хавалджи;

Початок: 16:08.

Вільна боротьба, жінки

Вага: до 75 кг, кваліфікація;

Учасниця: Алла Черкасова;

Початок: 16:08.

Тріатлон, чоловіки

Учасник: Іван Іванов;

Початок: 17:00.

Немедальні змагання:

Легка атлетика, жінки

Стрибки у висоту, кваліфікація;

Учасниці: Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Оксана Окунєва;

Початок: 16:00.

Художня гімнастика

Багатоборство, кваліфікація;

Учасниця: Ганна Різатдінова;

Початок: 16:20.

Синхронне плавання, жінки

Командні змагання, довільна програма;

Учасник: збірна України;

Початок: 17:00.

Легка атлетика, жінки

Біг 800 м, півфінал;

Учасниці: Наталя Прищепа, Наталія Лупу.

Початок: 03:15.