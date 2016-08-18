Україна в Ріо: календар 13-го дня Олімпіади
Сьогодні можна повболівати за каноїста Юрія Чебана, а також трьох представниць України у вільній боротьбі.
Сьогоднішній олімпійський день для України розпочнеться з фіналу змагань у веслуванні на каное, куди не без труднощів пробився олімпійський чемпіон Лондона-2012 Юрій Чебан. Результати одесита в кваліфікації та півфіналі, втім, не обіцяють йому завоювання медалей. Однак, можливо, Чебан берег всі свої сили саме на фінал, де покаже максимум.
Також сьогодні великий український день у жіночій вільній боротьбі. Точніше, він може бути великим, якщо українки будуть системно просуватися по сітці турнірів у своїх вагових категоріях. Мова йде про екс-чемпіонку світу Юлію Ткач, Аллу Черкасову та Юлію Хавалджи. Серед них найбільші шанси на завоювання медалі у Ткач.
Також слід пам'ятати про Олексія Касьянова, який йде сьомим після першого дня в легкоатлетичному десятиборстві і також може спробувати поборотися за бронзу.
Веслування, чоловіки
Каное-одиночка, фінал;
Учасник: Юрій Чебан;
Початок: 15:23.
Легка атлетика, чоловіки
Десятиборстві (біг 110 м з бар'єрами, метання диска, стрибки з жердиною, метання списа, біг 1500 м);
Учасник: Олексій Касьянов
Початок: 15:53.
Стрибки у воду, жінки
Вишка, 10 м, півфінал, фінал;
Учасники: Юлія Прокопчук, Ганна Красношлик;
Початок півфіналу: 16:00. Фінал: 22:00.
Вільна боротьба, жінки
Вага: до 63 кг, кваліфікація;
Учасниця: Юлія Ткач;
Початок: 16:00.
Вільна боротьба, жінки
Вага: 53 кг, кваліфікація;
Учасниця: Юлія Хавалджи;
Початок: 16:08.
Вільна боротьба, жінки
Вага: до 75 кг, кваліфікація;
Учасниця: Алла Черкасова;
Початок: 16:08.
Тріатлон, чоловіки
Учасник: Іван Іванов;
Початок: 17:00.
Немедальні змагання:
Легка атлетика, жінки
Стрибки у висоту, кваліфікація;
Учасниці: Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Оксана Окунєва;
Початок: 16:00.
Художня гімнастика
Багатоборство, кваліфікація;
Учасниця: Ганна Різатдінова;
Початок: 16:20.
Синхронне плавання, жінки
Командні змагання, довільна програма;
Учасник: збірна України;
Початок: 17:00.
Легка атлетика, жінки
Біг 800 м, півфінал;
Учасниці: Наталя Прищепа, Наталія Лупу.
Початок: 03:15.