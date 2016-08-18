Відеоблог Rio2016: прикмети бразильців про гроші та свист

Цьогоразу наш Кирило вирішив розповісти про деякі звички бразильців.

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Наприклад, на відміну від нас, у них немає забобонів з приводу того, де можна або не можна свистіти - вони просто свистять тоді, коли у них гарний настрій.

А от щодо грошей у них зовсім інші "заморочки" – потрібно дотримуватися одного єдиного правила: не можна класти речі на підлогу. Якщо ти поклав речі на підлогу, тоді у тебе не буде грошей. Це бразильська прикмета.

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Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.