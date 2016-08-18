Відеоблог Rio2016: зразкова підтримка від аргентинських уболівальників

Збірна Аргентини з баскетболу програє команді США з різницею більше 20 балів – з рахунком 70:94, але вболівальники збірної Аргентини по всьому залу всіляко підтримують своїх спортсменів – розмахують прапорами, виконують кричалки і танцюють.

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Ось так справжні вболівальники повинні підтримувати свою команду, не дивлячись на рахунок на табло.

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