Президент НОК України і кращий стрибун з жердиною в історії Бубка примирив двох кращих стрибунів Ігор-2016

Рекордсмен світу француз Рено Лавіллені, програв золото улюбленцю бразильської публіки Тьяго Браз да Сілві, і з не надто зрозумілих причин був агресивно освистаний під час змагань і медальної церемонії. Рено був дуже засмучений, і схоже, не обійшлося без словесного міні-конфлікту між ним і щасливим після домашньої перемоги Тьяго, повідомляє Xsport.

Примирення між двома кращими шестовиками планети відбулося в цей же вечір за допомогою Сергія Бубки. Легендарний українець провів розмову з обома спортсменами, після чого Тьяго Браз і Рено продемонстрували повне взаєморозуміння.

Сергій Назарович також прокоментував інцидент і свою участь у ньому:

"Не можу чітко сказати, що викликало реакцію публіки. У Бразилії вболівають пристрасно... А фінал був яскравим і емоційним – видно, емоції і перехлестнули...Після нагородження я поспілкувався з кожним із хлопців, а потім з обома разом. У мене чудові стосунки з обома – Тьяго тренує мій перший тренер Віталій Петров, а Рено, як Ви пам'ятаєте, встановив свій світовий рекорд на моєму турнірі «Зірки жердини»... Ми поговорили, я поділився своїм досвідом – а в мене за 20 років міжнародної кар'єри всяке бувало, і публіка різна траплялася. Розповів кілька випадків, посміялися", - зазначив Бубка.

"Я нагадав хлопцям, що ми на Олімпійських Іграх – це особлива, унікальна подія глобального масштабу. Ми несемо ідеї розуміння, дружби, чесного спортивного змагання. І повинні самі цим ідеям слідувати кожну хвилину. Суперництво припустиме лише на секторі, а поза ним кожен атлет повинен бути втіленням Олімпійських цінностей. Та й потім – суперника завжди треба поважати, адже чим достойніше і сильніше твій суперник, тим цінніше твоя перемога на них", - додав кращий стрибун з жердиною у світовій історії.

"Так, і ще я сказав, що вони повинні стимулювати один одного до нових висот – 6-20, 6-25 і так далі. Посміялися, але... в кожному жарті є частка правди. А взагалі я радий, що емоції вщухли, і Рено з Тьяго чудово поспілкувалися і потиснули один одному руки", - закінчив президент НОК України.

Рено Лавіллені драматично поступився золото юному бразильцю у фіналі - Тьяго Браз подолав 6 м 03 см, поліпшивши особистий рекорд, а також рекорд своєї країни і континенту.