Ріо-2016. Збірна України посідає 33-е місце в медальному заліку Ігор

У Ріо-де-Жанейро завершився 12-й день змагання Олімпійських ігор, де збірна України не здобула жодної нагороди і залишилася на 33-му місці медального заліку, повідомляється на офіційному сайті Ігор.

На рахунку нашої команди сім медалей - 1 золота, 4 срібла та 2 бронзи.

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Лідером медального заліку, як і раніше є команда США, на рахунку якої вже 93 медалі (30-32-31).

Далі йдуть команди Великобританії (19-19-12, 50), Китаю (19-15-20, 54), Росії (12-14-15, 41), Німеччини (12-8-9, 29) та Японії (10-5-8, 23).

Інші команди завоювали не більше 8 золотих медалей.

Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро триватимуть ще 4 дні, до 21 серпня.