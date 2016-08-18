Ріо-2016. У півфіналах баскетбольного турніру зійдуться Сербія - Австралія та Іспанія - США

У Ріо-де-Жанейро сьогодні відбулися матчі 1/4 фіналу чоловічого баскетбольного турніру, в яких перемоги здобули команди Австралії, Іспанії, США та Сербії, повідомляє кореспондент УНІАН.

У першій грі дня команда Австралії розгромила збірну Литви з рахунком 90:64. Представники Зеленого континенту мали переваги протягом усього матчу. У першій чверті вони оформили собі перевагу в 9 очок (26:17), потім збільшили її в два рази - до 18 (48:30 після першої половини гри). А після великої перерви, у третій чверті і зовсім довели свою перевагу до "+27" (70:43). І тільки після цього дозволили супернику грати з собою на рівних і навіть дати литовцям скоротити відставання на одне очко, до підсумкових "-26".

У другому матчі очікувалася інтрига і більш-менш рівне протистояння в грі Іспанія - Франція. Але По Газоль з партнерами буквально розгромили лідера французів Тоні Паркера і його команду - 92:67.

У третьому матчі дня збірна США, яка досить блякло виглядала на груповому турнірі, нарешті змінилася і розгромила досить сильну команду Аргентини на чолі з Ману Жинобілі - 105:78.

І лише в заключному матчі була запекла боротьба географічних сусідів і заклятих суперників Сербії та Хорватії. Цього разу удача повернулася обличчям до сербів, які виграли з мінімальною перевагою - 86:83.

Півфінальні матчі олімпійського баскеетбольного турніру серед чоловічих команд відбудуться у п'ятницю, 19 серпня.